Paraguai chora morte de Vita Aranda: Da homenagem da seleção aos dados sobre o tiroteio

As ondas de comoção pela morte de Cristina Vita Aranda, mulher de Ivan Torres, jogador do Club Olimpia, continuam a agitar o Paraguai. A popular modelo e influencer morreu no seguimento de um tiroteio ocorrido na zona VIP de um concerto no Anfiteatro Jose Asuncion Flores, no domingo.

Aranda, de 29 anos, foi apanhada num fogo cruzado originado por questões relacionadas com tráfico de droga. O concerto, que ocorreu na capital Asuncion, foi interrompido por um intenso tiroteio que teria como alvo Ederson Salinas Benitez, um conhecido traficante local.

Suspenden el festival "Ja'umina". Confirman que se escucharon disparos hacia la zona vip. Todo se registró cuando el grupo Binomio de Oro estaba actuando. Las personas empezaron a correr al iniciarse el tiroteo. #1020AM @nanduti pic.twitter.com/cDooIL67od — Willian Dominguez (@wilianDominguez) January 31, 2022

Quatro pessoa foram atingidas, sendo que há a lamentar a morte de Cristina Aranda e ainda um homem chamado Marcos Ignacio Rojas.

A seleção paraguai de futebol, que prepara o duelo frente ao Brasil, cumpriu um minuto de silêncio antes do treino, mostrando assim solidariedade para com o jogador. "Estamos contigo, Tito", pode ler-se na publicação.

Iniciamos el entrenamiento de hoy, respetando el duelo del futbolista albirrojo Iván Torres, quien ha sufrido la dura pérdida de su esposa, Cristina Aranda.



Estamos contigo, Tito. pic.twitter.com/bXxPHABHXB — Selección Paraguaya (@Albirroja) January 31, 2022

A modelo e o futebolista estavam neste momento numa fase complicada da relação, com rumores de que o divórcio poderia acontecer, depois de 10 anos de casamento e três filhos em comum. Apesar destes rumores, a verdade é que o casal estava junto na fatídica noite, quando depois de um tiroteio a jovem foi atingida na cabeça.

Yolanda González, diretora do Hospital Nacional de Itauguá, explicou aos jornalistas que Vita Aranda não resistiu à tremenda gravidade da ferida: "Ela chegou muito mal. Tentámos reanimação durante 25 minutos, mas lamentavelmente não conseguimos fazê-la regressar à vida."

Mis más sentidos pésames para Iván Torres y toda su familia por tan triste pérdida.



Que Dios les de fuerza espiritual para transitar este momento.



QEPD, Cristina Aranda. — Alejandro Domínguez (@agdws) January 31, 2022

Também Alejandro Domínguez, presidente da Confederação Sul Americana de Futebol (Conmebol), utilizou as redes sociais para lamentar o sucedido: "Os meus sentimentos para Ivan Torres e toda a sua família por esta triste perda. Que Deus lhes dê força espiritual para superar este momento. Que descanses em paz, Cristina Aranda."

Comunicado no Insta Comunicado no Insta

Apesar de ser modelo desde os 15 anos, Aranda saltou para os corredores da fama depois de participar no programa televisivo 'Calle 7', tornando-se uma mediática influencer e promovendo várias marcas nas suas redes sociais.

Criou a sua própria linha de moda - "Vita" e conta com 550 mil seguidores no Instagram, plataforma onde dava dicas de moda, de fitness e muito mais. De resto, foi nesta rede social que os seus seguidores confluiram para se solidarizar com a família e amigos.