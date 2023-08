Partizan 'esfrega as mãos' com Mitrovic no Al Hilal... para pagar contas de eletricidade

Aleksandar Mitrovic é um dos nomes sonantes que neste mercado rumaram ao futebol saudita, depois do Al Hilal, treinado por Jorge Jesus e que também contratou Rúben Neves, ter pago 52,6 milhões de euros ao Fulham.

O clube inglês, orientado por Marco Silva, viu os seus cofres ficarem mais recheados, mas não é o único a 'esfregar as mãos' com venda do avançado sérvio de 28 anos. O Partizan de Belgrado também lucrou com a mudança de Mitrovic, que foi formado precisamente no emblema da capital da Sérvia.

De acordo com Slobodan Maricic, jornalista sérvio correspondente da BBC no seu país, revelou esta terça-feira que o Partizan irá receber perto de 1 milhão de euros, relativo ao mecanismo de solidariedade da FIFA, e que o clube de Belgrado deverá utilizar grande parte da verba para... pagar as contas de eletricidade.



"O Partizan enfrenta dificuldades financeiras nos últimos anos e é talvez o mais satisfeito com a transferência. Vão receber quase 1 milhão de euros e poderão utilizá-los para pagar as contas de eletricidade. Numa época em que os jogadores sérvios recebem milhões de euros, os clubes que lhes deram formação não têm eletricidade nos seus estádios", escreveu Slobodan Maricic num artigo dedicado ao tema.

Mitrovic saiu do Partizan em 2013, quando os belgas do Anderlecht pagaram 5 M€ ao clube sérvio. Em 2015 rumou ao Newcastle por 18,5 M€ e em 2018 foi contratado pelo Fulham - depois de meia época emprestado aos londrinos - a troco de 24,70 M €.