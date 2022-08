Pascal Jansen: «A vantagem de quatro golos não muda a forma como nos preparámos para o jogo»

O AZ Alkmaar parece ter 'pé e meio' na fase de grupos da Liga Conferência, num cenário que, mesmo assim, não faz com que os holandeses baixem a guarda no segundo jogo com o Gil Vicente. Quem o garantiu foi o treinador Pascal Jansen."Sabemos que o Gil Vicente vai tentar colocar-nos problemas. Se eu estivesse na posição do treinador deles procuraria garantir que a minha equipa está motivada e preparada para esta segunda mão. Vamos ver o que acontece amanhã. Eles são uma equipa que está bem preparada fisicamente e que tem uma boa relação com bola. Durante os primeiros 70 minutos do jogo lá tivemos de nos esforçar bastante para apresentarmos a qualidade que habitualmente apresentamos. Fizemos a diferença nos últimos 20 minutos e isso é algo que está no nosso ADN, acreditamos sempre que podemos fazer a diferença, principalmente na reta final dos jogos. Mesmo assim, espero um jogo muito difícil amanhã", começou por dizer, isto depois de o AZ Alkmaar ter vencido o primeiro jogo por 4-0.De resto, o timoneiro da formação holandesa foi perentório quando questionado sobre um eventual relaxamento da sua equipa: "Manter os jogadores focados foi uma tarefa complicada? Não, de todo. Os meus jogadores estão sempre motivados para serem a melhor versão de si mesmos. Temos uma vantagem de quatro golos, mas isso não muda a forma como preparámos o jogo. Estamos preparados para qualquer cenário, tal como estávamos na semana passada. Analisámos o adversário e vimos que eles têm jogado em 4-3-3, mas estamos preparados para tudo o que acontecer".