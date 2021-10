Patrice Evra: «Estou farto de ver o Messi ganhar a Bola de Ouro»

O nome do Bola de Ouro costuma dar sempre muito que falar e em 2021 a situação não muda de figura. De um lado os que defendem os habituais Leo Messi e Cristiano Ronaldo, do outro os que apostam em Robert Lewandowski ou Kylian Mbappé e do outro nomes como N'Golo Kanté ou Jorginho. Patrice Evra junta-se a este último lote e diz mesmo que seria uma injustiça nenhum destes dois ser o escolhido. O francês vai mais longe e assume-se mesmo farto de ver Leo Messi ganhar...





"Na minha opinião a Bola de Ouro é para o Kanté ou para o Jorginho. Não entendo como as pessoas dizem 'mas é só um médio'. Ele [Jorginho] ganhou tudo, participando muito nesses triunfos. Na minha opinião seria uma injustiça. Estou farto que seja sempre dada ao Messi. O que ganhou no ano passado? Sim, ganhou a Copa América, mas com o Barcelona o que fez? No ano passado o Jorginho ganhou todos os troféus, por isso para mim seria uma absoluta injustiça", disse o antigo jogador do Man. United, à Amazon Prime.