Paulo Bento apontado como forte hipótese para selecionador da Polónia

Paulo Bento está a ser apontado pelo jornal 'Polski Sport' como forte hipótese a abraçar o cargo de selecionador da Polónia. O técnico português é, recorde-se, neste momento um homem livre de qualquer vínculo depois de ter deixado a seleção da Coreia do Sul após o Mundial'2022.De acordo com a referida fonte, a seleção polaca, que já contou com o português Paulo Sousa, estará apenas à procurar de técnicos estrangeiros que possam render Czeslaw Michniewicz, que não conseguiu apurar a respetiva seleção para os oitavos-de-final do Mundial, ao contrário de Bento.Bento estará na linha de frente para abraçar este projeto tal como o bósnio Vladimir Petkovic, que é também pretendido pelos italianos da Salernitana. Este último, dará preferência ao emblema da Serie A transalpina caso surja uma proposta oficial.Os nomes de Steven Gerrard e Hervé Renard também foram apontados à seleção polaca mas estarão nesta corrida 'por fora'.