Paulo Bento bate todos os recordes na seleção da Coreia do Sul

Paulo Bento está a detonar todos os recordes da seleção da Coreia do Sul, onde se encontra desde 2018. Em termos de épocas, esta é a quarta consecutiva do treinador português, o que já faz dele o selecionador daquela seleção asiática com mais anos consecutivos no comando.





Os registos de antigos selecionadores do país, como o alemão Uli Stielike (2014-2016), do português Humberto Coelho (2002-2004) ou do holandês Guus Hiddink (2000-2002) já ficaram para trás e, agora, Paulo Bento só vê o histórico Huh Jung-Moo pela frente, embora com outros contornos.Esse antigo selecionador sul-coreano esteve à frente da seleção do seu país num total de cinco anos, mas divididos em dois períodos: primeiro em 1999 e 2000 e, depois, em 2008, 2009 e 2010. No entanto, também esse registo promete ser ultrapassado por Paulo Bento. Basta, para isso, que se mantenha no posto até ao Mundial do Qatar, quando termina o atual vínculo, sendo que todos os indicadores apontam nesse sentido, face à confiança que mantém junto dos responsáveis pelo futebol sul-coreano.Com 31 jogos no posto de selecionador da Coreia do Sul, o treinador, de 52 anos, já é o quarto da história do país nesse ranking específico. Imediatamente à frente, no último lugar do pódio, tem Guus Hiddink (36J), seguindo-se Uli Stielike (38J), no segundo posto, e Huh Jung-Moo (56J) na liderança.No que toca ao sucesso, Paulo Bento é o segundo selecionador da história da Coreia do Sul com maior taxa de vitórias (61,29%), apenas atrás de Uli Stielike (68,42%). Todavia, também esse recorde está ao alcance do treinador luso, que já orientou, entre outros, a seleção portuguesa, o Sporting e o Olympiacos.No atual cargo, Paulo Bento soma 19 vitórias, sete empates e quatro derrotas, com 54 golos marcados (3.º melhor registo da história da seleção asiática) e 21 sofridos (melhor registo entre os selecionadores do país com 30 ou mais jogos).De momento, o treinador português encontra-se na Coreia do Sul já a preparar os próximos compromissos da seleção, marcados para o início de setembro, de apuramento para o Mundial'2022. O próximo adversário será o Iraque, no dia 2 do referido mês, a contar para a ronda inaugural da segunda fase de grupos. Líbano, Irão, Síria e Emirados Árabes Unidos serão os outros adversários no Grupo A.Na fase anterior, a Coreia do Sul venceu o Grupo H com cinco vitórias, um empate, 22 golos marcados e um sofrido. Recorde-se que em 2019, Paulo Bento conquistou o primeiro título, os Jogos Asiáticos, com a seleção que ainda orienta.