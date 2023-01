Paulo Bento dado como garantido futuro selecionador na Polónia

Paulo Bento é dado como o futuro selecionador da Polónia, segundo adianta a televisão 'TVP Sport', preparando-se para suceder a Czeslaw Michniewicz, que não conseguiu levar os polacos além da fase de grupos do Mundial do Qatar. À mesma fonte, o presidente daquela federação confirmou no imediato um acordo com um treinador que não será polaco."Posso confirmar oficialmente que será um técnico estrangeiro. Temos um pré-acordo. O treinador recebeu uma proposta nossa de contrato e agora aguardamos o contacto dele e a aceitação do contrato enviado", explicou Cezary Kulesza. A oficialização do acordo deverá acontecer na próxima semana.Desta feita, o técnico português, de 53 anos, ficará pouco tempo sem ocupação já que deixou a Coreia do Sul logo a seguir ao Mundial, seleção essa que qualificou para os oitavos-de-final da prova.Além dos coreanos, Bento foi ainda selecionador de Portugal entre 2010 e 2014.