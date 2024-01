Paulo Bento descarta distrações

Os Emirados Árabes Unidos, de Paulo Bento, defrontam hoje a Palestina na 2ª jornada do Grupo C e podem garantir a passagem aos ‘oitavos’. E o técnico português acredita que o forte apoio que os palestinianos vão receber no Qatar não será um problema. "Não me vai distrair. Espero que também não perturbe os nossos jogadores", disse Bento, acrescentando: "Alguns dos jogadores têm experiência, outros nem por isso. Mas todos gostam que os estádios estejam cheios. Devemos estar atentos e concentrados. A nossa ambição é ganhar."

Ontem, o anfitrião Qatar selou os ‘oitavos’ ao bater (1-0) o Tajiquistão, com outro golo de Afif (o terceiro nesta edição).