Paulo Bento detona recordes na Coreia do Sul

A 17 de agosto de 2018 Paulo Bento começou a aventura ao leme da seleção da Coreia do Sul, onde, três anos depois, continua a detonar recordes. O português já é o técnico com mais anos consecutivos ao comando da equipa asiática. Soma 31 jogos, surgindo neste ranking atrás de Guus Hiddink (36), Uli Stielike (38) e Huh Jung-Moo (56). No que toca ao sucesso, Paulo Bento é o segundo selecionador da Coreia do Sul com maior taxa de vitórias (61,29%), apenas superado por Stielike (68,42%). Todavia, também esse recorde está ao alcance do luso de 52 anos, com contrato até ao Mundial’2022, no Qatar.

No atual cargo, Paulo Bento soma 19 vitórias, sete empates e quatro derrotas, com 54 golos marcados (3.º melhor registo de sempre) e 21 sofridos (recorde entre os selecionadores do país com 30 ou mais jogos). O próximo adversário será o Iraque, a 2 de setembro, na 2ª fase de grupos da qualificação para o Qatar.