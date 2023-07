Paulo Bento em negociações para ser o próximo selecionador dos Emirados Árabes Unidos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulo Bento está em negociações para ser o próximo selecionador dos Emirados Árabes Unidos, sabe. A confirmar-se um acordo entre as partes, o técnico, de 54 anos, vai voltar a treinar na Ásia, após ter estado à frente da seleção da Coreia do Sul entre 2018 e 2022, tendo saído após o Mundial do Qatar.Recorde-se que, para além dos sul-coreanos, o técnico português orientou ainda a seleção portuguesa e também Sporting, Olympiacos, Cruzeiro e Chongqing Dangdai.