Paulo Bento oficializado como novo selecionador dos Emirados Árabes Unidos

Paulo Bento é o novo selecionador dos Emirados Árabes Unidos. O técnico português, que recentemente orientou a seleção da Coreia do Sul, foi apresentado esta tarde no Dubai, numa conferência de imprensa na qual apontou já baterias ao que aí vem, nomeadamente a qualificação para o Mundial'2026."Temos de ser ambiciosos para atingir os nossos objetivos e apresentaremos as nossas melhores experiências. Tenho informações suficientes sobre a seleção dos Emirados Árabes Unidos. Temos um torneio pela frente em janeiro e as eliminatórias do Mundial'2026 também. Vamos começar a trabalhar para construir uma equipa boa e estável", disse o técnico de 54 anos.