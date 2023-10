Paulo Bento volta a ganhar à frente da seleção dos Emirados Árabes Unidos

Os Emirados Árabes Unidos, orientados por Paulo Bento, venceram em casa, no Dubai, o Kuwait (1-0), num encontro de cariz particular. O único golo do jogo foi apontado pelo médio Tahnoon Alzaabi, aos 27'.O treinador português já tinha vencido na estreia (12 de setembro), e por goleada (4-1), num particular em casa com a Costa Rica.