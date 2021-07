Paulo Fonseca em negociações com o Atlanta United

Paulo Fonseca está em conversações com o Atlanta United, equipa da Major League Soccer (MLS). A informação foi avançada pelo site 'The Athletic' e confirmada por Record.





O treinador português, que se encontra sem clube após a saída da Roma, esteve nos Estados Unidos para conhecer o projeto do Atlanta United e as condições do clube. Paulo Fonseca ainda não decidiu se aceita o convite.