Paulo Fonseca rejeita proposta do Atlanta United

Paulo Fonseca recusou a mudança para o Atlanta United, apurou Record. O treinador português, que se encontra sem clube após a saída da Roma, esteve nos Estados Unidos para conhecer o projeto do Atlanta United e as condições do clube.





A ideia do Atlanta United passava por estilo de futebol ofensivo e Paulo Fonseca era visto como pelos emblema da MLS como o treinador indicado e apresentava-lhe um contrato de três anos e meio.apurou que o português declinou o convite porque prefere, neste momento, continuar no futebol europeu por motivos profissionais e, também pessoais.