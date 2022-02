Paulo Fonseca retido na Ucrânia: «Resta rezar para que uma bomba não caia junto a nós»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulo Fonseca, treinador português, está retido em Kiev devido à invasão russa que teve início nas últimas horas. Ao Jornal de Notícias, o técnico explicou que é "impossível" sair da cidade e que numa situação destas só "resta rezar"."Acordei às cinco da manhã com cinco explosões seguidas. Neste momento só se consegue sair de Kiev por via terrestre, mas as estradas estão completamente paradas. Só resto rezar para que uma bomba não caia junto de nós. Não sei como vou sair daqui", frisou.Paulo Fonseca, recorde-se, treinou o Shakhtar Donetsk entre 2016 e 2019.