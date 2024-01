Paulo Fonseca: «Tiago Djaló está preparado para ajudar a defesa da Juventus»

Tiago Djaló está a um passo de sair do Lille para reforçar a Juventus. Paulo Fonseca, treinador do clube francês, não tem dúvidas de que o central português terá sucesso no emblema da Serie A."Penso que está preparado para ajudar a defesa da Juventus. Em comparação com a sua primeira aventura em Itália, a que viveu quando era muito jovem no Milan, cresceu muito como jogador e também como homem", começou por referir Paulo Fonseca em entrevista à ‘Gazetta dello Sport’.E prosseguiu: "Agora tem muito mais experiência. Além disso, já conhece a língua, fala bem italiano. Penso que isso pode ajudá-lo a adaptar-se mais cedo do que o esperado a uma equipa nova e importante como a Juventus".O treinador português elogiou ainda as qualidades de Tiago Djaló: "A sua principal virtude é a velocidade, é um jogador muito, muito rápido, mas também é bom com a bola nos pés na fase de construção. Sabe jogar simples. E também é bom no posicionamento defensivo. Repito, no entanto, que a qualidade em que ele se destaca acima de tudo é a velocidade".Paulo Fonseca considera também que Tiago Djaló "tem margem para melhorar": "Só tem 23 anos. Vai precisar de algum tempo para voltar ao ritmo certo, mas para a Juventus pode ser um excelente defesa", atirou.Tiago Djaló não joga desde abril, altura em que sofre uma rotura do ligamento cruzado, mas já está na fase final da recuperação: "Há duas semanas que está a treinar bem com o grupo, sempre com boa intensidade, ao ritmo certo. Penso que talvez precisemos de mais uma ou, no máximo, duas semanas para o voltarmos a ver a jogar. Digamos que ele está finalmente quase pronto para voltar".