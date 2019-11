Paulo Sérgio soma quinta vitória consecutiva no Al Taawon

O Al Taawon, treinado por Paulo Sérgio, venceu este sábado no terreno do lanterna-vermelha Damak, por 2-1, com dois golos de penálti do brasileiro Sandro Manoel, e somou a quinta vitória seguida no campeonato da Arábia Saudita de futebol.

O jogo só ficou decidido aos 90+7 minutos, com o segundo tento de Sérgio Manoel, que já tinha inaugurado o marcador, aos 45+1, tendo o também brasileiro Jorge Fellipe empatado para a equipa da casa.

Após esta vitória, a quinta consecutiva, o Al Taawon subiu provisoriamente ao terceiro lugar, com 19 pontos, menos um do que o Al-Hilal e do que o Al-Nassr, de Rui Vitória, que contam menos um jogo.

O Al Fehia, de Jorge Simão, ocupa o 11.º lugar, com 13.