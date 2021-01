Paulo Sousa assume seleção da Polónia: «Com mentalidade e disciplina seremos fortes»

A Federação de Futebol da Polónia oficializou esta quinta-feira a contratação de Paulo Sousa para o cargo de selecionador.





"Honrado e orgulhoso por ser o treinador da seleção polaca. Gostaria de agradecer ao Presidente Zbigniew Bonek e a todo o Conselho de Administração por este enorme desafio. A Polónia é um país de futebol e estou convencido que o vosso entusiasmo nos dará força e apoio. Juntos vamos conseguir lutar pelas vitórias no Campeonato da Europa", referiu Paulo Sousa, citado pelo site da seleção polaca."Com mentalidade, disciplina, organização e abordagem corretas, comigo, com a minha equipa técnica, staff da federação e com o apoio de toda uma nação, seremos fortes. Tenho a certeza de que a Polónia se orgulhará da sua seleção nacional", disse ainda o treinador português, de 50 anos.Paulo Sousa sucede no cargo a Jerzy Brzeczek. Recorde-se que a Polónia vai participar na fase final do Euro'2020, integrando o grupo E com Eslováquia, Espanha e Suécia.Já no apuramento para o Mundial'2022 do Qatar, a Polónica encontra-se no Grupo I, juntamente com Inglaterra, Hungria, Albânia, Andorra e São Marino."Hoje é um dos momentos mais importantes da minha trajetória profissional. É uma honra ser o treinador principal da seleção da Polónia. Não é apenas um país de incríveis jogadores de futebol, do passado e do presente, mas um país de grandes pessoas, um dos berços do pensamento moderno, da Europa moderna.Conto com todo o vosso apoio enquanto trabalhamos para atingir os nossos objetivos para o próximo Euro 2020", referiu Paulo Sousa numa mensagem publicada nas redes sociais.