Paulo Sousa diz que Ronaldo e a Juventus são almas gémeas: «Têm a mesma mentalidade»

Paulo Sousa está em Portugal, com a família, onde cumpre o confinamento devido à pandemia do coronavírus. "Considero-me um privilegiado, apesar de sofrer com os casos das outras pessoas e com esta mensagem que a natureza nos está a enviar, do nosso relacionamento, da forma como tratamos os animais e o meio ambiente", afirmou.





O treinador do Bordéus considera que "este pode ser um momento de crescimento e consciencialização dos valores mais autênticos"."Todos sonhamos em voltar às nossas vidas, mas será difícil recuperá-las exatamente como antes. Por exemplo, nós, os povos latinos demonstram o amor com abraços e beijos, por isso talvez tenhamos que aprender a expressar amor de outra forma. É um momento difícil, mas podemos superá-lo crescendo como indivíduos e principalmente como comunidade", referiu ao 'Tuttosport'.Quanto ao futebol, Paulo Sousa, que durante vários anos jogou na Serie A - primeiro ao serviço da Juventus e depois pelo Inter e pelo Parma - foi questionado sobre a 'vecchia signora' e Cristiano Ronaldo."São almas gémeas. Têm a mesma mentalidade, a mesma cultura de trabalho e o mesmo espírito de vitória. Cristiano Ronaldo fez a melhor escolha. Agnelli construiu uma equipa de alto nível, um clube exemplar", afirmou Paulo Sousa que representou a Juventus como jogador entre 1994 e 1996.