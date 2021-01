Paulo Sousa perto de ser o novo selecionador da Polónia

Paulo Sousa está perto de ser o novo selecionador da Polónia, confirmou Record.





O técnico português, de 50 anos, não treina desde agosto do ano passado, quando deixou o comando técnico do Bordéus.Paulo Sousa deverá suceder a Jerzy Brzeczek, que deixou recentemente o cargo . Recorde-se que a Polónia vai participar na fase final do Euro'2020 e integra o grupo E com Eslováquia, Espanha e Suécia.No apuramento para o Mundial'2022 do Qatar, a seleção polaca irá disputar o Grupo I e terá pela frente as congéneres de Inglaterra, Hungria, Albânia, Andorra e São Marino.