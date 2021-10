Pede desculpa a Messi por chamar-se... Cristiano: criança argentina 'incrimina' mãe por causa do nome

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são os dois maiores astros do futebol mundial e há muitos anos são protagonistas da chamada 'pergunta para um milhão': Qual deles é o melhor? E se para a grande maioria dos portugueses a escolha recai sobre CR7, os argentinos puxam, naturalmente, por Messi. Mesmo que tenham sido 'traídos' à nascença...





Foi o que aconteceu - aparentemente - a uma criança que, esta quarta-feira, foi até ao hotel onde a seleção argentina está concentrada para o duelo frente ao Peru, na madrugada de sexta-feira, em Buenos Aires. Com recurso a um cartaz, no mínimo, curioso, o jovem, equipado com as cores do Racing Club, pediu desculpas a Messi por chamar-se... Cristiano."Messi, perdoa a minha mãe. Não sabia o que estava a fazer e chamou-me Cristiano", lia-se no referido cartaz, um momento que foi captadopor um jornalista do canal argentino 'TYCSports'.