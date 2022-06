Pedrinho não joga há seis meses mas está "de cabeça tranquila": «Só quero mostrar o meu talento»

Pedrinho, antigo jogador do Benfica que atualmente pertence aos quadros do Shakhtar Donetsk, manifestou, em entrevista à 'TV Gazeta', o desejo de voltar a "jogar futebol". O avançado, que abandonou a Ucrânia na sequência da invasão russa, está a treinar com o CSA, do Brasil, e não disputa um encontro oficial há seis meses."No momento em que [a guerra] aconteceu, era fim da temporada na Europa e começo do Brasileirão. Foram coisas que aconteceram muito rapidamente e o tempo foi curto. Resolvi sentar-me com o meu empresário, ver o que podia acontecer. Agora é esperar, porque não podemos tomar uma decisão precipitada", começou por dizer o brasileiro.E prosseguiu: "Estou com a cabeça bem tranquila. Para onde quer que vá, só quero jogar futebol e mostrar o meu talento, seja na Europa ou aqui no Brasil. Todos os jogadores sonham, ainda para mais quando são novos, em estar na Europa, mas não teria qualquer problema se ficasse no Brasil".Pedrinho revelou que em março chegou a receber uma sondagem do São Paulo , mas as negociações não chegaram a bom porto. "O Rogério [Ceni, técnico do São Paulo] é um grande treinador, uma grande pessoa, mas tenho uma história que construí no Corinthians, e a minha prioridade inicial sempre foi essa. Sou grato por aquilo que o clube fez por mim", rematou.