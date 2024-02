Pedro Alves de saída do Olympiacos

Na ressaca da derrota no clássico com o Panathinaikos, o Olympiacos, equipa que é orientada pelo português Carlos Carvalhal, anunciou a chegada de Darko Kovacevic para o cargo de diretor desportivo do clube, um cargo que até então pertencia ao luso Pedro Alves, antigo dirigente do Estoril entre 2018 e 2023.

O clube anunciou a chegada do antigo jogador através de um curto comunicado no site oficial: "O Olympiacos anuncia que, a partir de hoje, Darko Kovacevic irá assumir o papel de diretor desportivo", pode ler-se na curta nota do emblema de Pireu, que não dá conta da saída de Pedro Alves, nem sequer o motivo que levou à alteração.





De acordo com informações recolhidas por, a rotura entre as duas partes deve-se ao facto de a administração do clube querer influenciar as escolhas de Carlos Carvalhal para os jogos, utilizando para esse fim o dirigente português.Pedro Alves chegou ao Olympiacos em novembro, para ocupar a função de diretor desportivo. Desde então, foram muitas as chegadas de portugueses ao clube, a começar pelo treinador Carlos Carvalhal e a sua equipa técnica, mas também muitos jogadores, como são os casos de David Carmo, Chiquinho, André Horta, Jovane Cabral, Gelson Martins e Podence.