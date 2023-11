Pedro Alves ruma ao Olympiacos para assumir cargo de diretor

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pedro Alves vai ser o novo diretor do Olympiacos. A notícia foi avançada por Fabrizio Romano e entretanto confirmada porque sabe que o português vai assinar contrato por dois anos e meio.O dirigente, de 40 anos, foi diretor desportivo do Estoril entre 2018 e 2023, tendo deixado o clube no verão.