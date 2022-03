E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pedro Caixinha será o novo treinador do Talleres de Córdoba, atual 3º classificado na liga da Argentina.Por enquanto, o acordo é apenas verbal, mas o treinador luso viajará nas próximas horas para aquele país da América do Sul, onde assinará um contrato válido até ao final da época com opção de o prolongar até dezembro de 2023.