Pedro Caixinha conquista Taça do México pelo Cruz Azul

O Cruz Azul, comandado pelo treinador português Pedro Caixinha, conquistou na quarta-feira a Taça do México, ao bater o Monterrey por 2-0, numa final disputada no Estádio BBVA Bancomer, em Guadalupe.Elias Hernández, aos 34 minutos, e o suplente uruguaio Martin Cauteruccio, aos 53', marcaram os tentos que deram o título à formação da Cidade do México.Pedro Caixinha, que comanda o Cruz Azul desde janeiro, está também na corrida pelo título de campeão mexicano, que já conquistou em 2014/15, ao serviço do Santos Laguna.Na Liga MX, o conjunto do técnico luso segue no terceiro lugar, com 27 pontos, a um dos líderes América e Santos Laguna, depois de cumpridas 14 jornadas.