Pedro Caixinha deixa de ser treinador do Talleres

Pedro Caixinha já não é treinador do Talleres. O treinador português apresentou a demissão, que foi aceite pelos dirigentes do clube argentino.No fim de semana o Talleres perdeu com o Rosario Central, por 1-0, e é nesta altura 24.º classificado no campeonato, entre 28 equipas, com 15 pontos. Em 16 jogos realizados soma 3 vitórias, 6 empates e 7 derrotas.Caixinha deixa o clube depois de ter disputado 34 jogos, registando 9 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. O treinador português levou o Talleres aos quartos de final da Libertadores este ano, um feito histórico para o clube.