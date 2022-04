Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pedro Caixinha: «Temos muita vontade de jogar no Maracanã e de vencer» O primeiro técnico português a treinar na Argentina falou sobre o início da experiência no Talleres e lançou o confronto com o Flamengo de Paulo Sousa, para a Libertadores





• Foto: Talleres