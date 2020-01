Pedro Emanuel assina pelo Al Ain dos Emirados Árabes Unidos por época e meia

O treinador português Pedro Emanuel assinou um contrato válido por uma época e meia com o Al Ain, anunciou este sábado o clube dos Emirados Árabes Unidos.

O antigo defesa central de Boavista e FC Porto vai assumir o comando técnico do clube com mais títulos de campeão dos Emirados Árabes Unidos, depois de ter começado a época no Almeria, do segundo escalão espanhol.

Antes, Pedro Emanuel, de 44 anos, comandou os juvenis do FC Porto, coadjuvou André Villas-Boas na equipa principal dos dragões, antes de orientar clubes como Académica, Arouca, Appolon Limassol, Estoril e Al Taawon.

O português sucede no cargo ao croata Ivan Liko, numa altura em que, após 12 jornadas, o Al Ain, que já conquistou o campeonato 13 vezes, a última das quais em 2018/19, segue no quinto lugar da competição, com 21 pontos, menos oito do que o líder Al Ahli.