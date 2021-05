Pedro Emanuel deixa o Al Ain

Pedro Emanuel já não é o treinador do Al Ain. O treinador português deixou a equipa do campeonato dos Emirados Árabes Unidos depois da vitória de ontem diante do Hatta Club, por 1-0.





Pedro: I will never forget the 18 months I spent with Al-Ain Club#alainclub pic.twitter.com/s0Vjjkkl55 — Al Ain FC (@alainfcae_en) May 11, 2021

"Estou orgulhoso do tempo que passei neste grande clube. A minha missão no Al Ain termina oficialmente. Obrigado à direção, ao staff, aos jogadores e aos adeptos", disse o técnico, numa mensagem partilhada pelas redes sociais do clube.O treinador esteve 18 meses no clube. Deixa a equipa na 6.ª posição, a 16 pontos do líder Al-Jazira.