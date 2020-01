Pedro Emanuel é o próximo treinador do Al Ain

Pedro Emanuel está de volta ao ativo. Depois de ter deixado o comando técnico do Almería, do segundo escalão de futebol espanhol, no início de novembro do último ano, o treinador português, de 44 anos, foi confirmado como o novo treinador do Al Ain dos Emirados Árabes Unidos.









"????? ???????? ?? ???? #????? ??????"

???? ?????? - ??? ???? ????? ???? ???? ????? ???? ?????#???_????#??????_???????? 1 pic.twitter.com/JUi812M3qQ — ???? ?????? ???????? (@ADSportsTV) January 2, 2020

Relembre-se que esta será a segunda experiência do técnico no continente asiático, depois de ter orientado o Al Taawon, clube pelo qual conquistou uma King Cup, tendo ainda terminado na 3.ª posição do campeonato da Arábia Saudita.

A informação foi anunciada esta quinta-feira pelo dirigente do emblema saudita Majid Al Owais, em entrevista telefónica a uma televisão local, chamada 'ADSportsTV' - o nome de Pedro Emanuel é mencionado à passagem do minuto 3:12.