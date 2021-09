Pedro Ferreira brilha na Dinamarca com dois golos na vitória do Aalborg

A iniciar a segunda época no Aalborg, da Dinamarca, com quem tem contrato até 2023, Pedro Ferreira estreou-se, este domingo, a marcar em jogos oficiais da carreira sénior. E logo em dose dupla.





O jovem, de 23 anos, formado no Sporting marcou dois golos na vitória do Aalborg, por 3-2, em casa do Viborg. Entre Mafra (2018/19), Varzim (2019/20) e Aalborg, neste caso desde 2020/21, o médio defensivo nunca tinha apontado qualquer golo.A estreia a marcar permitiu ao clube dinamarquês somar três pontos e subir ao pódio do principal campeonato daquele país nórdico, no terceiro posto.