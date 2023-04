Pedro Ferreira elimina Paulinho na Taça da Dinamarca

O Aalborg, onde alinha o médio português Pedro Ferreira, perdeu (0-1) diante do Viborg, do avançado Paulinho, mas seguiu para as meias-finais da Taça da Dinamarca, fazendo valer o triunfo (2-0) na 1ª mão. Os dois portugueses foram lançados no duelo desta quarta-feira, com Ferreira a entrar aos 60' para ajudar a segurar a vantagem na eliminatória e Paulinho aos 62' no lado oposto.A cumprir a terceira temporada ao serviço do Aalborg, Pedro Ferreira, formado no Sporting, soma 23 jogos e tentará ajudar o clube a conquistar a 4.ª Taça do palmarés, depois de 1966, 1970 e 2014.