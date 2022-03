Pedro Gonçalves divulga convocados de Angola para duplo particular em Portugal

Pedro Gonçalves, selecionador de Angola, chamou 28 jogadores para um estágio que os Palancas vão realizar em Portugal, entre 21 e 29 de março, com dois particulares agendados.O primeiro, no dia 26, vai ter a Guiné-Bissau como oponente e o segundo, no derradeiro dia da preparação, outra Guiné, mas a Equatorial.O treinador português optou por chamar um grupo alargado de futebolistas, vários com passado e presente no futebol nacional, como o guardião Ricardo Batista, jogador do Casa Pia, ou o avançado Lucas João, hoje nos ingleses do Reading.Confira a lista completa na segunda imagem acima.