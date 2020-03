Pedro Martins apontado ao Lokomotiv Moscovo

O trabalho de Pedro Martins na Grécia ao serviço do Olympiacos está a motivar o interesse de vários clubes europeus e o 'Calciomercato' avança que os russos do Lokomotiv Moscovo podem contratar o técnico português para a próxima época.



Pedro Martins está em final de contrato e o técnico de 49 anos surge no topo das preferências para suceder a Yuriy Semin no comando da equipa que conta com os portugueses Éder e João Mário. De resto, o site italiano cita declarações do treinador ao portal 'Sport Express', nas quais admite poder vir a treinar uma equipa russa.



"Agora estou focado no Olympiacos e ainda temos objetivos importantes a serem alcançados. Treinar na Rússia? Por que não? É um campeonato difícil e muito competitivo, com equipas, jogadores e treinadores muito bons. Qualquer técnico motivado e com ambição de vencer ficaria feliz em treinar um clube da liga russa", afirmou Pedro Martins.



Além de liderar o campeonato grego - suspenso, nesta altura, devido ao coronavírus - com larga vantagem para o segundo classificado (PAOK, de Abel Ferreira) o Olympiacos está a realizar uma campanha europeia surpreendente.



Atingiu a fase de grupos da Liga dos Campeões após 3 rondas de qualificação e 'caiu' para a Liga Europa ao ser 3º classificado num grupo com o Bayern Munique e o Tottenham de Mourinho, mas a equipa de Pedro Martins surpreendeu ao eliminar o Arsenal e mede agora forças com outra equipa inglesa mas recheada de portugueses (Wolverhampton) pelo acesso aos 'quartos' da segunda prova de clubes da UEFA.