Pedro Martins eleito treinador do ano na Grécia

Pedro Martins foi eleito treinador do ano na Grécia, onde treina o atual campeão grego Olympiacos. Em curta mensagem nas redes sociais, o técnico português dedicou a distinção a todos os membros da sua equipa técnica, jogadores e adeptos. "Quero partilhar este prémio de Treinador do Ano da Grécia com todos os meus jogadores, staff, família Olympiacos e adeptos", escreveu no Instagram.

Já Rúben Semedo, defesa-central português que também alinha pelo Olympiacos, figura entre o onze da temporada, com os companheiros Youssef El Arabi e George Masouras a arrecadarem os prémios de melhor estrangeiro e melhor marcador e de melhor jogador da temporada, respetivamente.





Βραβε?α π?ραν επ?σης οι Μασο?ρας, Ελ Αραμπ?, Σεμ?δο, Μπουχαλ?κης & Εμβιλ? ?ντας στην καλ?τερη ενδεκ?δα. Τ?λος, υπ?ρξε ειδικ? βρ?βευση στην ομ?δα μας για την επ?δειξη ποδοσφαιρικο? πολιτισμο? που επ?δειξαν οι κ.κ. Μαρτ?νς, Καρεμπ?, Μοντεστ? & Γαβαλ?ς μετ? τον τελικ? του Κυπ?λλου. pic.twitter.com/BrQEmC0q2l — Olympiacos FC (46 ) (@olympiacosfc) December 13, 2021