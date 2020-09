Pedro Martins oferece 18.ª dobradinha

O Olympiacos celebrou a conquista da 28ª Taça da Grécia e 18ª dobradinha da história. A formação de Pedro Martins bateu o AEK, por 1-0, numa partida que controlou do início ao fim, desperdiçando uma mão-cheia de ocasiões para ampliar a vantagem. Para o AEK, foi a quarta derrota consecutiva no jogo decisivo da prova.

Num confronto com ‘sangue’ nacional – André Simões, Nélson Oliveira e Hélder Lopes titulares no AEK, enquanto Paulinho entrou aos 62’; Cafú e Rúben Semedo (alvo do Benfica) entraram aos 76’ e 80’ no Olympiacos –, o Olympiacos dominou o AEK. Tanto que aos 10’ Randjelovic aproveitou a apatia da defesa rival para abrir a contagem, após uma falta no meio-campo, batida rapidamente, ter colocado o médio sérvio na cara do golo.

O AEK, apesar dos esforços de Nélson Oliveira, não mostrou cabeça para montar uma jogada atacante com qualidade e o Olympiacos tentava capitalizar essa apatia. Não contou foi com o penálti falhado de El Arabi (57’) ou o golo anulado, aos 89’, a Cafú. Teria celebrado mais cedo...

“Uma estranha e difícil época terminou. Estamos muito felizes com este final. Não jogámos sempre bem mas demos a alma e merecemos”, garantiu Pedro Martins no final da partida.