Pedro Pinto assume comando técnico do Union Sportive ESCH do Luxemburgo

O jovem treinador Pedro Pinto, natural de Chaves, radicado no Luxemburgo e antigo jogador do Grupo Desportivo de Chaves é o novo treinador do Union Sportive ESCH, clube do 2.º escalão daquele país.Depois de, na época transata, ter treinado o Minier Lasavauge da 3.ª divisão - que encontrou com apenas quatro pontos e ter conseguida a permanência com um recorde de pontos conquistados (27) - Pedro Pinto, agora com 38 anos, abraça um projeto mais ambicioso no Union Sportive ESCH, que, depois da descida, quer voltar ao escalão principal do Luxemburgo.Antes destes projetos, o flaviense trabalhou no scouting e treinou a equipa B do US Mondofort da divisão principal.A frequentar o curso da UEFA B, o agora treinador não escode o desejo de regressar a Portugal.