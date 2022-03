Pedro Proença e a tragédia no México: «Prova de que é um problema sociológico global»

Pedro Proença lamentou os trágicos confrontos entre adeptos do Querétaro e do Atlas de Guadalajara este sábado, em jogo da Liga mexicana, dos quais resultaram pelo menos 22 feridos e 15 mortos, segundo a imprensa local."Chocantes e aterradoras as imagens que nos chegam do México, onde confrontos entre adeptos rivais num jogo da Liga Mexicana provocaram um número de vítimas ainda por determinar por parte das instâncias oficiais.É inaceitável e incompreensível que qualquer espetáculo desportivo possa ser manchado por atos de violência desta natureza. É também a prova que este é um problema sociológico global e não de um país ou competição em concreto", escreveu o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional nas redes sociais."Se pretendemos que a dimensão das imagens que hoje nos chegam do México, mas que ao longo da época assistimos em França e outras latitudes, nunca possam ocorrer no nosso país é imperativo que o combate a todas as formas de violência, intolerância e discriminação se mantenha como prioritário nas agendas de todos os órgãos desportivos e, ainda mais importante, governativos. Com a certeza de que aqueles que não têm lugar dentro de um recinto desportivo sejam, definitivamente, banidos", pediu ainda.