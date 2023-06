Pedro Rebocho junta-se ao treinador Pedro Emanuel nos sauditas do Al Khaleej

O futebolista português Pedro Rebocho assinou pelos sauditas do Al Khaleej, por uma temporada, após dois anos nos polacos do Lech Poznan, anunciou esta terça-feira o emblema treinado por Pedro Emanuel.

"Lateral esquerdo Pedro Rebocho assina para a época desportiva 2023/2024", escreveu o emblema saudita, na rede social Twitter.

O defesa esquerdo, de 28 anos, foi formado no Benfica, mas nunca chegou a jogar pela equipa principal das águias.

Em Portugal, Rebocho representou ainda Moreirense e Paços de Ferreira, enquanto no estrangeiro, além do Lech, jogou nos turcos do Besiktas e nos franceses do Guingamp.

No clube saudita, que terminou a temporada passada no 14.º e penúltimo posto do campeonato, vai encontrar o luso Ivo Rodrigues, recém-chegado ao emblema de Saihat.