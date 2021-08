Pedro Rebocho oficializado no Lech Poznan

O Lech Poznan, da Polónia, oficializou esta segunda-feira a contratação de Pedro Rebocho. O lateral esquerdo, vendido pelo Guingamp, assinou um contrato válido por duas temporadas.





Formalnosci stalo sie zadosc! @PedroRebocho zostal oficjalnie pilkarzem Lecha Poznan ?? Portugalski lewonozny obronca zwiazal sie z Kolejorzem dwuletnim kontraktem z opcja przedluzenia.



Pedro, witamy! pic.twitter.com/1YAO5ZtW7k — Lech Poznan (@LechPoznan) August 23, 2021

Com grande parte da formação feita no Benfica, onde chegou a alinha pela equipa B, Pedro Rebocho seguiu carreira no Moreirense, de onde saiu, em 2017, para o Guingamp. Na segunda metade de 2019/20, foi emprestado ao Besiktas. Voltou, depois, a França, sendo que na segunda metade da época passada esteve ao serviço do P. Ferreira, por empréstimo. Agora, vai estrear-se no campeonato polaco, saindo a título definitivo para o Lech Poznan.Na chegada ao novo clube, já leva três jogos realizado pelo Guingamp, no segundo escalão do futebol francês. No Lech Poznan vai encontrar os também portugueses Joel Pereira, Pedro Tiba e João Amaral.