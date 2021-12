Pedro Santos renova ligação ao Columbus Crew da liga norte-americana de futebol

É o único jogador português a ter a conquista da liga norte-americana de futebol (MLS) no currículo, representa o Columbus Crew desde 2017 e vai manter-se por lá, pelo menos, por mais um ano. Pedro Santos renovou o seu contrato por uma temporada, anunciou esta quinta-feira o clube da MLS.O Columbus Crew acrescenta que o acordo com o extremo português, de 33 anos, contempla mais um ano de opção, até 2023. "Desde que se juntou ao Crew, Pedro tem sido um elemento leal e confiável para o clube, desempenhando qualquer função que lhe for pedida com o melhor da sua capacidade. A sua ética de trabalho serve de exemplo para seus companheiros de equipa e a atenção que ele dá ao relacionamento com nossos adeptos mostra que conhece profundamente a cultura que criámos em Columbus", afirmou o presidente e diretor geral do clube, Tim Bezbatchenko.Pedro Santos já representou o Columbus Crew em 145 jogos oficiais, tendo marcado 25 golos. E a contagem vai continuar...