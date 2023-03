Pedro Soares Gonçalves convence Bruno Paz a atuar por Angola

A seleção angolana está prestes a receber um 'reforço', neste caso uma cara conhecida dos escalões de formação do futebol português. Isto porque, sabe Record, o selecionador dos Palancas Negras, Pedro Soares Gonçalves, terá Bruno Paz como mais uma opção para o meio-campo da sua equipa, já que o selecionador de 47 anos conseguiu convencer o jogador formado no Sporting a representar o país lusófono.O médio de 24 anos, que é filho de pai e mãe naturais de Angola, nasceu em Portugal, neste caso no Barreiro, mas devido às raízes angolanas, poderá alinhar pela seleção principal dos Palancas Negras, sendo que tal cenário já está legalmente acautelado, uma vez que a FIFA deu esta segunda-feira o aval para que Bruno Paz seja um jogador selecionável na formação angolana.Tendo isto em conta, o médio que atualmente alinha Konyaspor (Turquia), poderá fazer parte da lista da seleção angolana para a próxima janela de compromissos internacionais. Esse um cenário que deverá mesmo vir a suceder, com Bruno Paz a apontar à estreia nos convovados de Pedro Soares Gonçalves para os encontros de Angola frente ao Gana - fora de portas dia 23 e depois em casa dia 27 -, a contar para a qualificação para a CAN'2023.Recorde-se que a competição será realizada na Costa do Marfim, em janeiro e fevereiro de 2024, na sequência do adiamento no atual ano civil devido às condições meteorológicas no continente africano. Para já, na qualificação, Angola encontra-se em 2º lugar no grupo E, com tantos pontos (4) como o líder Gana.