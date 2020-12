Pelé escreve a Maradona: «Amo-te, Diego... Um dia, lá no céu, vamos jogar juntos»

Pelé voltou a homenagear Diego Maradona no dia em que se completam sete dias da morte do craque argentino. Pelé recordou a eterna comparação entre os dois e declarou-se ao "grande amigo, com um coração maior ainda".





"Já se passaram sete dias desde que você partiu. Muitas pessoas adoravam nos comparar durante toda a vida. Você foi um génio que encantou o mundo. Um mágico com a bola nos pés. Uma verdadeira lenda. Mas acima disso tudo, para mim, você sempre será um grande amigo, com um coração maior ainda", começa por escrever Pelé na mensagem publicada nas redes sociais juntamente com um conjunto de imagens dos dois."Hoje, eu sei que o mundo seria muito melhor se pudéssemos comparar menos uns aos outros e passássemos a admirar mais uns aos outros. Por isso, quero dizer que você é incomparável. A sua trajetória foi marcada pela honestidade. Você sempre declarou seus amores e desamores aos quatro ventos. E com esse seu jeito particular, ensina que temos que amar e dizer "eu te amo" muito mais vezes. Sua partida rápida não me deixou dizer, então apenas escrevo: Eu te amo, Diego. Meu grande amigo, muito obrigado por toda a nossa jornada. Um dia, lá no céu, vamos jogar juntos no mesmo time. E vai ser a primeira vez que eu vou dar socos no ar sem estar comemorando um gol, mas sim, por poder te dar mais um abraço", diz a emocionada mensagem do brasileiro.