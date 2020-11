Pelé reage à morte de Maradona: «Um dia, espero que possamos jogar à bola juntos no céu»

A notícia da morte de Diego Armando Maradona chocou o mundo do futebol e do desporto esta quarta-feira. Nas últimas horas têm-se multiplicado as reações ao desaparecimento da lenda argentina e uma das mais emocionantes foi de Pelé que, através do Twitter, lembrou o seu "grande amigo".





Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

