Pepa e a experiência no Al Tai: «Na pré-época não fazíamos dois passes, era o equivalente à nossa distrital»

Pepa falou esta terça-feira, na chegada a Portugal, sobre a experiência ao serviço do Al Tai, da Arábia Saudita, garantindo que faz um balanço "muito positivo" da experiência. Por outro lado, o treinador português assume que "não concordou" com a maneira como o clube o dispensou."[O balanço foi] Muito positivo. Apesar de ninguém estar à espera disto [do final]... Todos nós lutamos sempre por mais e se calhar metemos as expectativas muito altas. Pensaram que podíamos lutar por outros objetivos. O que interessa é que foi muito positivo, fomos bem tratados, e tirando esse filme e a forma como anunciaram o despedimento... Percebo que reagem no calor das coisas, não vale a pena ficar aqui ressabiado", começou por dizer em declarações à Sport TV.E prosseguiu, abordando a saída e a experiência: "Pediram desculpa depois, disseram que não queriam fazê-lo mas era por causa dos resultados recentes. Acima de tudo, sentiram-se incomodados com o que aconteceu. Fizeram-no com a pressão do momento. Eu estava no quarto de hotel a falar com a família quando começaram a surgir coisas nas redes sociais. Se uma pessoa se agarrar às coisas negativas fica sempre a matutar naquilo. É pensar no que aconteceu e não ficar magoado. Experiência? Quando fomos à Turquia na pré-época [em estágio], não fazíamos dois passes seguidos. Não estou a dizer isto a desrespeitar, mas é o equivalente à nossa distrital. Dizíamos na brincadeira que tínhamos de beber um chá de paciência todas as manhãs...".Pepa, que frisou que gostaria de prosseguir a carreira fora de Portugal, assume ainda que gostou de ver Cristiano Ronaldo, sublinhando que o internacional português está "muito feliz". "Os jogos da Arábia Saudita não eram transmitidos em lado nenhum. Só aí está tudo dito. Vi o Cristiano muito feliz. Até na apresentação dava para ver isso, até estava com a língua de fora. Está motivado, feliz, as pessoas gostam muito dele", concluiu.