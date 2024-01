Pepa e Hélio Sousa falham a final da Taça do Qatar

Pepa e Hélio Sousa foram eliminados nas meias-finais da Taça do Qatar. Orientado por Pepa, o Al Ahli perdeu (0-2) com o UMM Salal, que faturou por Lekhal (56’) e Delort (80’). Dirigido por Hélio Sousa, o Qatar SC caiu aos pés (3-4 nos penáltis após o 2-2 no fim do tempo regulamentar) do Al Arabi. O extremo Bruno Tabata (ex-Portimonense e Sporting) converteu o seu penálti, mas tal revelou-se insuficiente para mudar o destino da eliminatória. A final terá lugar na tarde de sábado em Doha.