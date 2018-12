Pepe rescinde contrato com o Besiktas

O futebolista internacional português Pepe rescindiu, por mútuo acordo, o contrato com o Besiktas, quarto classificado do campeonato turco, informa este sábado a agência noticiosa local DHA, sem precisar o motivo da saída do defesa central.Pepe, de 35 anos, deverá deixar a Turquia durante os próximos dias, de acordo com a mesma fonte, deixando o Besiktas com um único jogador português, o avançado Ricardo Quaresma, ao lado do qual se sagrou campeão na seleção lusa, no Europeu de 2016, em França.O veterano defesa central termina a ligação com o clube de Istambul após uma época e meia, durante a qual participou em 52 jogos e marcou sete golos.Pepe foi contratado pelo Besiktas em julho de 2017, após seis épocas no Real Madrid, durante as quais conquistou três edições da Liga dos Campeões, em 2014, 2016 e 2017, e três títulos de campeão espanhol, em 2008, 2012 e 201, entre outros títulos.