Pêpê: «Sonho ganhar muitos títulos no Olympiacos»

Pêpê já vestiu a camisola do Olympiacos. O médio de 23 anos trocou o Vitória de Guimarães pelo campeão grego, num contrato válido até 2024, e já pensa em conquistar títulos.

“Estou muito feliz por estar aqui. O que posso prometer é trabalhar para cada dia fazer do Olympiacos um clube melhor. Sei bem que é o maior clube na Grécia e que a exigência é muito grande. O meu sonho é ganhar o maior número de títulos possíveis e chegar longe na Liga dos Campeões”, afirmou, de forma ambiciosa, o jogador formado no Benfica, que será orientado por Pedro Martins e terá como companheiros José Sá, Rúben Semedo e Cafú, outro jogador que passou pelo Vitória.

O negócio rendeu 2,5 M€ aos encarnados, ao passo que os vimaranenses encaixam no imediato 1 M€, mantêm 15 por cento do seu passe e ainda podem receber mais 500 mil euros, caso todos os objetivos contratualizados sejam cumpridos. Pêpê deixou uma mensagem de despedida ao Vitória, clube onde esteve duas temporadas - a primeira cedido pelas águias -, e no qual contabilizou 66 jogos e cinco golos.

“Poderia dizer que acabou a minha ligação ao Vitória Sport Clube, mas não acabou porque agora vou torcer por vocês nas bancadas, junto desses adeptos fantásticos que tornam o clube cada vez maior. A todos o meu obrigado por tudo, não tenho palavras para expressar tudo o que vocês me deram. Até já meu grande Vitória! Muito sucesso e muitas conquistas”, vincou no seu Instagram.

A estreia do português poderá surgir este sábado na final da Taça, diante do AEK, onde jogam Paulinho, Hélder Lopes, André Simões e Nélson Oliveira.