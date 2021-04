Perícia médica adianta nova hora da morte de Maradona, diz que era "evitável" e aponta culpados

As perícias médicas realizadas a pedido da Justiça argentina, no âmbito da investigação da morte de Diego Maradona, revelam culpas do neurocirurgião Leopoldo Luque e da psiquiatra Agustina Cosachov, de acordo com o portal argentino 'TN'.





Após as dúvidas deixadas pela autópsia, os especialistas concluíram que "a morte poderia ter sido evitada" e "foi afetada de forma decisiva por omissões de assistência e uma negligência geral no tratamento e cuidados reservados ao paciente", revela o 'TN', que dá também conta de que a morte de El Pibe ocorreu entre as 4 e as 6 da manhã do dia 25 de novembro.O relatório clarifica que "Maradona sofria de insuficiência cardíaca e renal e cirrose", patologias que segundo os especialistas foram ignoradas pelos médicos que acompanhavam a lenda do futebol argentino e mundial. Os relatos do 'TN' revelam ainda uma"uma situação totalmente descontrolada" na casa de Tigre, onde Maradona ficou 'internado' após a cirurgia à cabeça, dando ainda conta de uma "total falta de equipamentos mínimos necessários" e "a ausência de assistência médica nos últimos dias de vida" de El Pibe.Refira-se que, nesta altura, além de Leopoldo Luque e Agustina Cosachov, respetivamente médico e psiquiatra pessoais de Maradona, outras cinco pessoas estão sob investigação: o psicólogo Carlos Daniel Diaz e quatro enfermeiras.